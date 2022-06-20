全球央行吹升息風，台灣央行亦在上周會中決議升息半碼，國泰金(2882)調查指出，有超過4成民眾無意願買房，也有過半民眾認為，央行若再升息會衝擊買房意願。

中央銀行3月召開理監事會議後，宣布將重貼現率提升0.25個百分點至1.375％，以穩定物價、收縮市場資金，而此次升息幅度略低於市場預期。而此次央行理監事會議仍暫不調整金融機構不動產貸款針對性審慎措施，優於市場預期，但央行先前四次調整不動產貸款審慎措施，加上升息，也壓抑到房地產投資氣氛。

國泰金本次調查結果顯示，42.9％民眾無意願買房，6.5％認為因房貸比重低不影響其買房意願，50.6％民眾則認為央行若再升息會衝擊買房意願。

針對民眾買房的主要原因，調查結果顯示：有28.4％的民眾由於結婚或獨立需求而想買房，21.3％民眾因現有房屋不敷使用想換房，16.4％民眾把買房當作投資理財，11.2％民眾是為子女將來準備，而21.1％民眾目前無買房意願。