在歐美陸續升息，日本卻依舊維持超低利率之下，日圓再度走貶，日股17日仍然疲弱。6個交易日中，已經有5天走跌的日經再度痛失兩萬六關卡，最後收25,963點，跌468.2點或1.77%，周線跌超過6.5%並創兩年左右最大。同時，東證收1,835.9點，跌31.91點或1.71%，周線也跌超過5%。

一如外界普遍預期，日本央行17日還是把短期利率維持在負0.1%，至於10年期公債殖利率，也以0%左右為主。同時，日本央行還是會讓當地殖利率儘量在0.25%以內。

17日，在日本央行宣布政策利率之前，日圓與美元價位最低為133.3，但在確定日本還是維持超寬鬆的量化政策後，日圓再度走弱，一度下看134.59。

科技族群領跌，東京威力科創重挫5.04%，愛德萬測試大跌4.09%，軟銀也大跌4.24%。

另外，汽車相關類產業也一度跌3.37%，其中，6月應該還會減產的豐田，以及宣布與索尼合賣電動車的本田，兩者分別下跌3.6%以及2.69%。同時，汽車零組件大廠電裝也收跌4.71%。