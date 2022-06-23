證交所指出，投資人從事融資、融券交易的擔保維持率，是採每一信用帳戶的「整戶」擔保維持率合併計算，投資人如融資買進個股遇有除權息時，為確保整戶擔保維持率達一定水準（目前為130％），依「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第53條規定，除權息交易日前6個營業日起，會先行設算權息值，並自擔保品價值中扣除（俗稱「假除權息」）。因此，若投資人手中融資有價證券權息較高，依規定計算整戶擔保維持率可能降低幅度較大，投資人宜留意持股部位除權息時程。

證交所指出，依前開規定計算「整戶」擔保維持率如低於130％，投資人將收到證券商發出「追繳」，該追繳是屬通知程序，投資人尚無須立即繳款，惟如嗣後未於通知送達日（T日）起兩個營業日內（T+2日）補繳，且當日（T+2日）擔保維持率仍低於130％時，則次一營業日（T+3日）擔保品將被處分；另若當日（T+2日）擔保維持率回升至130％以上，則可暫不處分擔保品，但嗣後任一營業日擔保維持率又不足，且投資人未於當日下午自動補繳者，依規自次一營業日處分擔保品。

由於台股近期適逢除權息旺季，且不乏配息較高的高殖利率有價證券，證交所提醒，從事信用交易的投資人，應留意信用交易融資部位之除權息情形，有關各上市有價證券除權息及其殖利率可至證交所網站查詢。