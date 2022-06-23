本周台股加權指數持續暴漲暴跌，讓許多投資人心情大洗三溫暖，不知道該進還是該出，不過如同華爾街名言，「行情總在絕望中誕生」，台股再創波段新低15346點，這邊足夠絕望並誕生反彈行情了嗎？

曾任外資交易室的摩爾投顧分析師張貽程指出，從最新（22日）大盤融資餘額可以發現，過去連續6個交易日融資都下降，6天總共大減274.6億元，可以說是散戶融資大逃殺，過度槓桿的籌碼被本波大跌創低給洗出。

他指出，台股連續6天的融資大逃殺，也讓大盤融資餘額在22日來到2141億元，創下15個月（去年3月8日以來）新低，也低於去年5月17日本土疫情恐慌低點15159點時，當時融資餘額2146億元，而去年5月底後續就從15159點，漲到當時波段高點18034點，融資殺低成為大波段起漲日。

所以，目前最新的融資餘額已經低於去年的恐慌水位，張貽程認為也是台股在大修正下的止穩訊號之一，當短進短出的融資餘額下降至指標位置，有助於中長線籌碼把台股穩定下來，所以籌碼面有落底訊號、技術面有KD值落入20%之下的超賣區，未來其他面向有更多止穩落底訊號，包含美元指數、台幣匯率、總經情勢、美股債市等，台股新的反彈行情會更紮實。