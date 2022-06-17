美股狂洩逼近熊市，台股17日跟著開低震盪連七黑，外資轉為賣超並匯出，但因出口商積極進場拋匯，激勵新台幣逆勢走揚，上演股匯不同調，終場收在29.72元兌1美元，升值1.5分，為連續二個交易日走高，台北外匯經紀公司成交量14.26億美元。

新台幣同步收周線，本周累計貶值1.36角或0.46％，周線連三跌。外匯交易員表示，聯準會（Fed）升息3碼（1碼是0.25個百分點），為28年來最大升幅，市場擔憂衝擊經濟走向衰退，美股四大指數崩跌至熊市邊緣，主要亞股除陸港股外一片綠油油，台股開低重挫197點至15,641點，新台幣卻是相對淡定，僅在平盤上下整理。

外匯交易員指出，外資在台股由買超轉為賣超176億元，又提款落跑，但由於出口商積進場拋匯，加上老大（央行）也出手調節，使得新台幣午後走升，但幅度有限。短線消化升息緊縮利空，外資預料仍偏匯出，新台幣應是區間整理格局居多。