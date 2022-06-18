目前已經有很多善心人士湧入，包括北、中、南，甚至是離島澎湖都有。（本報資料照片）

彰化縣政府表示，本案過去至目前無相關脆弱家庭、保護通報史，目前將轉介身障個管中心進行需求評估，並連結適當資源，讓有身障的3弟能入住機構照顧。（本報資料照片）

彰化縣和美鎮好修里葉姓3兄弟，每月靠3000元身障補助過活，生活慘況昨天曝光後，各地愛心湧入，甚至有民眾想提供一年免費的自助餐給三兄弟，彰化縣政府表示，本案過去至目前無相關脆弱家庭、保護通報史，目前將轉介身障個管中心進行需求評估，並連結適當資源，讓有身障的3弟能入住機構照顧。

當地民眾表示，3兄弟每天有一餐、沒一餐，卻因為名下有三合院的產權，不符低收、中低收入戶的資格，無法得到補助；17日3兄弟疑似生活壓力太大，接連服藥，呈現昏迷狀態，目前老大還是昏迷不省、老二已經回到家休息！老三還在住院治療。

彰化縣政府社會處表示，在得知本案後立即指示社工前往案家探視，3兄弟均為中高齡人口，分別62歲、60歲及53歲，均未婚，二哥現已出院返家，因二哥曾從事工地臨時工，有基本生活自理能力並能協助照顧大哥及三弟，但大哥及三弟現在因年紀問題及身障長期營養不良，已無外出工作能力。

3兄弟都有縣府列冊中低收入戶，並領取輕度身障生活補助，而老大及老二未有福利身分，將先提供急難救助及物資，協助案家生活及醫療補助度過難關，另外3弟有輕度身障證明，將轉介讓有身障的3弟能入住機構照顧。

另外也將重新評估案家財稅捷駐申請低收及長照資源的送餐與居服服務，也呼籲民眾若發現有需要服務與介入的家庭，可以至「社會安全網-關懷e起來」線上通報或聯絡社會處彰化區家庭福利服務中心電話7272185，將會有專人提供服務。