美國饒舌天后Cardi B本周在推特發文，問了一個大家都想知道答案的問題：「你們覺得什麼時候會宣布，我們正步入經濟衰退？」

全球權威專家，為了這個問題，快想破頭了！華爾街高層也紛紛出來示警，高盛總裁沃爾德倫（John Waldron）、摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）、花旗集團執行長佛雷瑟（Jane Fraser）等人，都不看好經濟。

《金融時報》與芝加哥大學布斯商學院公布最新調查，70％受訪的學術界頂尖經濟學家，預測明年美國將迎來衰退。其中有約四成認為，美國全國經濟研究局（NBER）將在明年第1季或第2季宣布衰退；三分之一則估計，宣告時間點落於明年下半年。

通膨熱、美股落熊市，剩就業市場撐腰

《CNN》指出，通膨或熊市不等於經濟衰退，但他們的關係卻是緊緊相扣。

物價正以40年來最快速度飆漲！美國5月CPI年增8.6％，衝破預期。通膨火難滅，衰退疑雲不散。《金融時報》調查指出，地緣政治緊張，推升能源成本水漲船高，加上供應鏈持續中斷，被學界認為是通膨難降溫的主因。

熊市，則反映華爾街的極端負面情緒，定義為股價從近期高峰下跌20％或以上。今年以來，以科技股為主的﻿納斯達克指數崩跌28％，更廣泛的指標——標普500指數，則在13日開盤後大跌2％，也跟著落入熊市。

「我們正處於技術性衰退，只是還沒意識到！」美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett甚至如此警告。通膨炙熱，讓消費者越來越焦慮。

不過，目前就業市場強勁，成為支撐聯準會升息的底氣，也是抵禦衰退的最大防火牆。美國5月非農新增就業達39萬人，優於市場預期，增速幾乎是疫情前的兩倍；失業率為3.6％，則是近半世紀以來最低點。勞動力吃緊下，職缺數仍是失業人數近兩倍。

消費者信心創新低，恐懼可能化為現實

然而，投資人、公司、消費者越來越擔心經濟衰退，或許要面對的最大挑戰，是自己的「悲觀情緒」。這呼應諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學教授席勒（Robert Shiller）所說，經濟衰退，很大原因是自我實現預言所致。

席勒預測，美國有50％機率在未來幾年陷入衰退，機率遠高於正常值。美國6月密西根大學消費者信心指數跌到50.2，是有紀錄以來新低，甚至比金融海嘯慘！

人們沒信心時，往往縮減開支，但這占美國經濟規模近七成，是最大驅動力。《CNBC》指出，Target兩度下調獲利目標，反映消費疲軟、庫存激增、定價能力下降，如果事態升級，消費者支出這根支柱，應該撐不住。

席勒補充，美國人現在更有可能屈服於衰退預言，因為疫情引發的創傷後壓力症候群席捲全國，集體焦慮難以撼動，而且社會嚴重兩極化，增加了恐懼化為現實的風險。

就算就業市場數據樂觀，但人民情緒對通膨才更有感。「每次走進超商，就會看見通膨，這讓他們感到憤怒，」 席勒指出，每個人都被通膨影響。