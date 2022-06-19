雖然法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在不久前贏得他的第2個總統任期，但是他的權力是否穩固，仍要看國會選舉的結果，要是他的團隊在國會席次上落後，那麼權力將被不同政黨的總理所瓜分。與總統大選相同，馬克宏最大的挑戰仍然是左翼聯盟(NUPES)。

半島電視台(Aljazeera)報導，法國國會第2輪投票在法國當地時間周日上午8時(台北時間周日14點)到晚間8時(周一凌晨2點)。由前社會主義者梅朗雄(Jean-Luc Mélenchon)所領導的左翼政黨來勢洶洶，肇因於法國的通貨膨脹，推高了生活成本，有更多的人不滿馬克宏與企業家結盟，以及大幅裁撤國營事業人力的做法。

在上星期日的第一輪投票中，馬克宏與左翼聯盟的大約都獲得26%的支持，打了一個五五波。使得這星期的第二輪選戰就顯得尤為關鍵，577個選區中，馬克宏的執政聯盟希望贏得289個席位的絕對多數，以進行艱難的改革。

對馬克宏的好消息是，最近的民意調查對他稍微有利，他的「合作聯盟」（Together）應該可以獲得多數席位，但是無法保證達到「絕對多數」的門檻。

做為中間偏右的馬克宏，他改善法國的財政狀態採取的手段是是降低稅收、改革福利制度福利，並提高退休年齡；而左派則計劃對富人徵稅、提高最低工資並降低退休年齡。

如果馬克宏的聯盟沒有達到絕對多數，那他就必須進行一定程度的權力分享，否則會導致長期癱瘓，和重複議會選舉。