網球球王麥維德夫（Daniil Medvedev）在德國哈雷公開賽爆冷輸給波蘭選手胡卡茲（Hubert Hurkacz），而且遭到6比1、6比4直落二痛宰。輸掉首盤之後麥維德夫還轉頭對教練瑟瓦拉（Gilles Cervara）大吼大叫，瑟瓦拉當場拎著背包揚長而去！

對戰世界排名第10的胡卡茲，麥維德夫打得十分焦躁，輸掉首盤之後已是滿肚子火。第二盤首個發球局被破之後，他終於理智斷線，回頭向坐在觀眾席的教練瑟瓦拉亂罵，瑟瓦拉懶得跟他吵，逕自起身離去。更糟的是麥維德夫的妻子達莉亞（Daria）就坐在瑟瓦拉隔壁，她顯得很不高興。

輸球之後麥維德夫回復冷靜，友善地祝賀對手胡卡茲，並且為公開向妻子與觀眾致歉，但不包括他的教練。麥維德夫說：「達莉亞，很感謝你這星期陪我，有時候跟我在球場相處並不容易，希望下次會更好一些。我也非常感謝大家，很抱歉沒能讓比賽打得更久更精采。」

有英國網友在《每日郵報》留言感嘆：「這就是未來要統治男網的球王？」還有人扯出世界第2的小祖維瑞夫（Alexander Zverev，曾因家暴遭調查），質疑俄國男人是否脾氣特別差（小祖維瑞夫是俄裔德國人）。總之對於麥維德夫來說，他今年的草地賽季就這樣結束了，因為他是俄羅斯人遭到溫網封殺。