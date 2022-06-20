今（20日）由李明哲率公所建設課員、工程設計規劃專家、白米社區發展協會代表、及蘇澳永樂國小教師們，展開史上最硬建設踏勘，全程12公里，途經圳頭坑溪、猴猴坑溪及粗坑溪，充滿挑戰的路線。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

山野教育講師邱奕浩表示，雖古道較少人健行，但路徑頗明顯，不會有很多陡峭步道，僅需小小攀爬，很適合學校機構、社區做環境教育的場域，因屬中低海拔，有很多豐富生態植物，相信必能發展一個指標性地區，成為蘇澳教育休憩新亮點。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

山野教育講師邱奕浩表示，雖古道較少人健行，但路徑頗明顯，不會有很多陡峭步道，僅需小小攀爬，很適合學校機構、社區做環境教育的場域，因屬中低海拔，有很多豐富生態植物，相信必能發展一個指標性地區，成為蘇澳教育休憩新亮點。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

山野教育講師邱奕浩表示，雖古道較少人健行，但路徑頗明顯，不會有很多陡峭步道，僅需小小攀爬，很適合學校機構、社區做環境教育的場域，因屬中低海拔，有很多豐富生態植物，相信必能發展一個指標性地區，成為蘇澳教育休憩新亮點。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

山野教育講師邱奕浩表示，雖古道較少人健行，但路徑頗明顯，不會有很多陡峭步道，僅需小小攀爬，很適合學校機構、社區做環境教育的場域，因屬中低海拔，有很多豐富生態植物，相信必能發展一個指標性地區，成為蘇澳教育休憩新亮點。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

疫情催生新觀光模式，盛行戶外旅行，宜蘭縣蘇澳鎮除親海藍色觀光，山林更具發展潛力；其中，東澳越嶺古道為許多健走團大力推崇的口袋秘境，但全程12公里，卻缺乏可供健行者歇腳的休憩設施；蘇澳鎮長李明哲今（20日）率公所建設課員、工程設計規劃專家等人，前往踏勘以討論後續規劃。

「東澳越嶺古道」向北眺望蘭陽平原，向南俯瞰東澳溪，為日據時期遺留下來的翻山捷徑，但蘇花公路開通後，交通地位漸被取代，由於鄰近永樂湧泉、白米溪生態園區，能串連白米橋下自行車步道，可望為全新的蘇澳山林秘境旅線。

今（20日）由李明哲率公所建設課員、工程設計規劃專家、白米社區發展協會代表、及蘇澳永樂國小教師們，展開史上最硬建設踏勘，全程12公里，途經圳頭坑溪、猴猴坑溪及粗坑溪，雖有部分路段為產業道路，但林徑挑戰多、登高還得溯溪，充滿挑戰的路線。

此趟同行帶隊踏勘的山野教育講師邱奕浩表示，雖該古道較少人健行，但路徑頗明顯，不會有很多陡峭步道，僅需小小攀爬，很適合學校機構、社區做環境教育的場域，因屬中低海拔，有很多豐富生態植物，相信加以著墨，必能發展一個指標性地區，成為蘇澳教育休憩新亮點。

李明哲表示，公所向營建署申請500萬元的經費，目前已核定第1期工程計畫，包含東澳越嶺入口處附近的永樂湧泉週邊，先針對永樂火車站後面的登山步道做整理，未來希望以永樂湧泉為核心。

李明哲指出，為了營造更好的觀光品質，公所研擬在不破壞環境下，設立入口意象或地標，打造野外休憩、歇腳處，故此次踏勘作為先期規劃的討論依據，規劃出一個適合原野旅遊的景點。