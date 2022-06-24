4月19日兩歲的恩恩離開了摯愛的爸爸媽媽，生命嘎然而止，告別這個他來不及探索的人生！

任何事情都有其前因後果，目前媒體、網民不斷拿放大鏡、顯微鏡檢視發生前後的分分秒秒，每一句對話似乎都決定著恩恩的生命。以雙和醫院之後的形容「病程快速且症狀罕見」，那81分鐘真的會改變結果嗎？

聖經說：「為什麼看見你弟兄眼中有刺，卻不想自己眼中有梁木呢？」我無意為新北市府辯護，只是希望大家客觀地用更全面的角度看待防疫政策。中央疫情指揮中心在預備放棄清零、與病毒共存的前一周、前三個月，是否有真正超前部署，把兒童疫苗、快篩劑及藥物準備好，並且把行政流程規劃好，讓地方基層公務員事前演練。

前疾管局局長蘇益仁曾說，關於防疫，「我們最大最弱的地方，就是領導跟決策」。今年初omicron在日本、韓國、香港、新加坡爆發時，指揮中心是否有事先做好沙盤推演，如果每天有染疫百人、千人、萬人、十萬人，人員及物資如何規劃。當4月分鄰近國家已經結束考試，開始解封，老天爺把相同的考題（一樣的 omicron 病毒）發下， 然而在台灣民眾沒有足夠的快篩試劑來檢測自己、保護家人；沒有足夠的PCR量能、 大量疑確診個案佔據醫院的急診室資源；IT大臣沒有規劃好線上確診申請，文書工作壓垮基層醫療行政人員；指揮中心每天給出不同、甚至不合理的規定，造成基層公務員一團混亂。

兩年多以來，唯指揮中心「聖旨」是瞻、公務單位執行上過度僵化，一般民眾也喪失了應變的自主能力。 即使這些不是恩恩真正的死因， 卻已經因為一連串政策的錯誤，埋下這必然的結果。顯然指揮中心就連open book 的考試，都沒有或不屑參考學習，抱著僥倖的心態，沉醉在過往的防疫成就與清零的快感。

面對「 與病毒共存」暴風雨來臨前，需要的是有積極作為的清零政策，「清零」是為了爭取時間做好準備（積極鼓勵疫苗注射，尤其兒童及長者的覆蓋率，準備快篩劑及抗病毒藥物）。而不是「無作為」的清零，導致4月中之後，一連串令人傷痛的生命流逝。

4月19日恩恩過世當日深夜，指揮中心公告，居家照護確診者如有緊急就醫需求，可由同住親友接送、步行、自行開車或騎車方式前往醫院，被視為「2歲童條款」，並於4月21日公布兒童居家照護6大警訊，同時設立「綠色通道」，為6歲以下孩童緊急就醫照顧的「防疫急門診」。

吹哨人是指，當組織或企業存在重大問題、嚴重威脅公眾利益時，不惜面臨巨大危險勇敢揭露問題，且因此影響決策、改變制度的人。武漢發生疫情的初期，李文亮醫師就是一個永遠令人感念追思的吹哨人。而兩年多過去了，在疫情反撲的起點，政府未能把握今年1至3月做好備戰，在病毒入侵下匆促決定共存政策。恩恩是以他的犧牲，讓中央到地方、從行政到醫療，看到了許多沒有與時俱進的政策、沒有足夠的防疫準備。直到哨子聲響，政策才緊急改弦更張，但已經無法挽救恩恩了！每一個孩子都是國家最大的資產、父母的心肝寶貝，而恩恩的犧牲也挽救了之後許多的孩童個案！

恩恩才是眞正的吹哨者！從政府到地方到父母，大人們因此看到自己的因應準備有多不足，心生慚愧，知錯了方能修正。恩恩的離世帶給社會重生的機會，這是他短暫的生命中最大的意義與價值。（作者為退休自由業者）

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