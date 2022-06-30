臺大醫院昨天才指出，據推估國內絕對不只有15例兒童MIS-C個案，中央流行疫情指揮中心今天就宣布將其中四例MIS-C中症個案改列重症，同時新增四例重症通報。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞對此表示，將考慮把MIS-C列入健保勾稽項目，方便進行監測。

羅一鈞今天解釋，由於醫院在通報MIS-C個案時，並不會告知個案是中症還是重症，指揮中心蒐集相關資料是看醫療端有無使用瑞德西韋，以及其他抗病毒藥，或是醫療端在法傳系統中多加填寫住進加護病房，或是已經插管，使用葉克膜等重症字眼。

羅一鈞指出，因為醫院先前一波疫情較為忙碌，許多資料都沒辦法維護完整，因此中央也只能盡量從方便取得的資料裡面蒐集MIS-C的中重症情形。

至於將來要如何進行監測？羅一鈞說，由於MIS-C非立即需要隔離與疫調的疾病，必須從健保診斷碼這邊進行勾稽，目前不論是MIS-A或MIS-C都可以採公用診斷碼的方式進行健保勾稽，將來或許能用這種方式來回溯分析被診斷出的病例有多少。