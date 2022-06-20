彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化確診分布。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化確診分布。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化確診分布。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增2960例確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

兒童BNT安排22日起到校園打。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情溜滑梯了，中央流行疫情指揮中心20日公布國內新增35596例本土確診，彰化縣新增2960例，累積感染率11.71％，已經走過最高點，開始進入緩降期，其中確診以青壯族群最多，但已經降到一半以下，老年族群個案比例增加到15.3％。

彰化縣長王惠美表示，疫情往下走，已經有希望回歸正常生活，BNT兒童疫苗50.4萬劑，今天上午抵台，彰化縣預計22日安排醫療團隊進入校園施打，今天到校率9.94％，各界關心的期末考，採多元方式，授權給各學校決定。

王惠美也提醒，打疫苗和不打疫苗，下場差很多，不打疫苗，染疫死亡率增加６倍，呼籲一定要打疫苗，65歲以上打第四劑，不用造冊，直接到合約院所接種就可以了。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，高原期過後，還會有一、兩個禮拜之間，會有重症出現，之後才會逐漸消失，今天彰化縣外縣市通報和外籍移工就佔了17.0％，彰化產業特色，讓外籍移工感染占了相當比例，加上中彰投共同生活圈，周邊縣市疫情高，「我們也跑不掉」。

葉彥伯表示，兒童要施打莫德納，疫苗都夠，可以自行到合約院所接種，也可以配合BNT到校園施打時間，在校園接種，BNT則安排22日起到校園打，目前還要看數量夠不夠，才會陸續開放給合約院所，請家長配合，到校園施打。