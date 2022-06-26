富邦悍將26日再傳疫情，總教練丘昌榮快篩陽性，成為中職第3位確診的教頭，另外新增5名一軍球員戴培峰、王正棠、林哲瑄、陳真、陳冠勳也確診，從17日起目前富邦一軍共累積10名球員染疫。

富邦昨天公告4名一軍球員辛元旭、王詩聰、葉竹軒、蘇煒智、一軍隨隊郭俊麟及二軍球員董子恩快篩陽性，今天再傳疫情，丘昌榮上午依君例行性快篩呈現陽性，他也是繼統一獅林岳平、樂天桃猿曾豪駒後，中職第3位染疫的總教練。

26日比賽由首席教練黃泰龍代理總教練職務，此外還新增5名一軍球員，全隊其餘成員於今日賽前練習前快篩均呈陰性，球團將會持續密切觀察球團人員身體狀況並定期快篩。而富邦從6月17日羅力確診起，目前共累積10名一軍球員確診。

以下是富邦一軍染疫的球員：

6/17羅力

6/25辛元旭、王詩聰、葉竹軒、蘇煒智

6/26戴培峰、王正棠、林哲瑄、陳真、陳冠勳