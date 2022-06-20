據TrendForce研究顯示，儘管消費性電子需求持續疲弱，但伺服器、高效能運算、車用與工控等領域產業結構性增長需求不墜，成為支持中長期晶圓代工成長的關鍵動能。同時，由於2022年第一季產出大量漲價晶圓，推升該季產值連續十一季創下新高，達319.6億美元，季增幅8.2％較前季略為收斂。排名方面，最大變動為合肥晶合集成（Nexchip）超越高塔半導體（Tower）至第九名。

由於台積電在去年第四季全面調漲晶圓價格，該批晶圓主要於2022年第一季產出，加上高效能運算需求持續旺盛及較佳的外幣匯率助攻，使台積電本季營收達175.3億美元，季增11.3％。而各製程節點的營收季增幅普遍都達約10％，又以7/6nm及16/12nm製程因小幅擴產使成長幅度最高，僅5/4nm製程營收因蘋果iPhone 13進入生產備貨淡季影響而有衰退。

受電視，智慧型手機等市況萎靡影響，導致System LSI、CIS、驅動IC等需求減弱，加上4nm擴產與良率改善速度不如預期，位居第二名的三星成為本季唯一營收負成長晶圓代工廠，營收達53.3億美元，季減3.9％，市占率也因此下滑至16.3％。

聯電同樣受惠於漲價晶圓帶動，營收創下22.6億美元，季增6.6％，列居第三名，不過今年聯電新增產能尚未開出，故各製程營收占比大致與去年第四季相同。

格芯（GlobalFoundries）本季營收達19.4億美元，季增5.0％。由於晶圓出貨量大致與前季持平，成長主因是平均單價調整與產品組合優化，位居第四名。另外，作為美系主要晶圓代工業者之一，格芯長年協助生產「美國製造」國安與航太相關晶片，而近期再度規劃生產45奈米SOI製程產品支持國防航空系統運作，首批生產晶片預計於2023年開始交付。

中芯國際（SMIC）受惠於近期產能順利開出帶動晶圓出貨量增加，同時產品組合逐步往結構性緊缺產品轉移，如消費性PMIC、AMOLED DDI以及工控、車用PMIC、MCU等，帶動營收持續成長，第一季營收達18.4億美元，季增16.6％，位居第五名。

第六至第八名依序為華虹集團（HuaHong Group）、力積電（PSMC）、世界先進（VIS），分別受惠於產能利用率持續滿載、新產能開出、平均銷售單價及產品組合調整，營收表現皆有成長。合肥晶合集成第一季營收達4.4億美元，季增26.0％，成長幅度為前十大業者最高，同時也超越高塔半導體（Tower）躍居第九名，更拉近與第八名世界先進之間的市占差距。

據TrendForce了解，合肥晶合集成目前以生產0.1X微米及90奈米大尺寸驅動IC為主，而2022年也將延續積極擴產的基調，目標完成N2廠區產能建置。同時，為降低單一市場景氣下行循環可能的風險，亦加速開發TDDI、CIS、MCU與PMIC等多元產品平台腳步，而目前合肥晶合集成已與SmartSens合作成功開發90奈米CIS產品，量產後將能貢獻非驅動IC營收。

列居第十的高塔則是受惠於工控、車用analog相關晶片仍相對緊缺，第一季營收成長至4.2億美元，季增2.2％。為延續在PMIC領域技術製程優勢，近期也積極開拓PMIC技術應用，開發更高電壓耐受性並有效縮小晶片面積，以供應CPU、GPU等高效能運算以及車用、工控電源管理所需。

展望二季晶圓代工市況，TrendForce預期，隨著少量晶圓代工產能增加帶動整體出貨成長，將使第二季前十大晶圓代工產值維持成長態勢，不過，考量消費性終端產品需求持續不振，加上漲價晶圓貢獻已大致反映在第一季，季增幅將再收斂。