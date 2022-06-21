工研院因應全球淨零碳排趨勢及機械產業轉型升級挑戰，21日以線上方式與台大、清大及陽明交通大學等17所大專院校進行「大機械學研合作」儀式，將與各校交流前瞻性技術，建立機械領域淨零碳排人才交流平台，加速培養機械人才即戰力投入產業。

工研院機電所所長饒達仁指出，工研院機械領域一直在做製造業的淨零碳排，除在智慧工廠、工廠自動化、排程最佳化及減料技術的提昇，也著手機械領域人才的扎根，這次從以往與個別學研合作，擴大到工研院整個機械領域與17所大專院校，展開大規模的「大機械學研合作」。

學研合作範疇包括，智動化技術、電動載具技術、低碳製造技術及負碳、碳捕捉、循環技術等具前瞻性的製造業淨零碳排技術，未來在「大機械學研」平台上，工研院機械領域的實習公告，將與各校產學計畫公告、訓練課程開發、企業人才媒合及人才需求等充分溝通。

工研院也將取經各大學學術前瞻能量與創新科技研發連結，加速在機械領域的前瞻技術開發，透過結合學校專業課程與產業實務，強化產業育才措施，提供多元人才培育管道注入機械產業，加速投入低碳製造。

饒達仁強調，工研院「大機械學研合作」計畫更是國內首見大型機械領域學研橋接計畫，匯聚工研院機械領域能量，將透過技術培育課程業師，共同規畫培育關鍵課程、學生實習計畫、派駐專業研發人才擔任指導業師或將師生納入相關計畫執行人員。

同時，以洽商聯合實驗室合作計畫等產學合作，搭配各式聘用模式，創造產學合作做學研雙向交流，加速前瞻技術研發落實在綠色製程及減碳產業，與學校及產業攜手迎接機械領域的淨零永續挑戰。