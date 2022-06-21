車用晶片「四大天王」英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、德儀（TI）、微芯（Microchip）來台搶產能，甚至喊出「多少產能都收」，顯示車用市場需求仍相當強勁。台股21日跌深反彈，與車用高度相關股更是大獲全勝，包括朋程（8255）、怡利電（2497）等16檔漲幅在2.37～8.76％以上。

雖然車用半導體多由歐美大廠掌控，但台廠供應鏈在二極體、MOSFET、車用導線架等領域都有布局，是三大車電指標次族群，如裝在車用發電機、提供車內空調、音響和雨刷電力的「整流二極體」，台廠指標股包括朋程、強茂、台半、德微四家。車用導線架則是作為功率元件導電、傳導信號的媒介，台廠以界霖 、順德、長科為「導線架三雄」。

台半近期車用接單報捷，據元富投顧報告指出，台半車用MOSFET新品Split Gate MOS，今年上半年透過Continental（德國馬牌），40V產品打入比亞迪及寧德時代，60V產品預計今年第四季推出、明年放量，至2023年底40V～150V產品將全數到位；下半年業績能否如預期，視產能取得多寡而定。整體看來，營收及毛利率將隨此逐季向上，若投片順利，毛利率可望挑戰新高。

第三類半導體用來製造功率元件，碳化矽元件耐電壓能力高，更有利電動車快充，主攻氮化鎵、碳化矽的漢磊、嘉晶是指標。在車電族群21日齊揚行情中，漢磊大漲逾8％最突出，成交量增22％、破1.4萬張，堪稱人氣股，嘉晶漲幅不遑多讓，上漲6％。

其他車電相關個股，包括抬頭顯示器（HUD）的怡利電，車用線束大廠貿聯-KY，車用連接器廠胡連，充電槍、充電線束的鴻碩、健和興與飛宏，以及倒車雷達的同致，21日全面收紅，漲幅3.29～6.37％以上。