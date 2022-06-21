今29架共機擾台 空軍廣播驅離 21:302022/06/21 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部晚間表示，今天共計29架共機進入我防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。 今有10架共機 侵擾台灣西南空域 前軍情局長爆招考護航 藍委喊話國防部移送法辦 烏克蘭催軍火進度 美邀50國防長協商 #防空識別區 #空軍 #廣播驅離 #共機擾台 #國防部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 30鏈砲雲豹甲車生產線 首度公開 04:102022/06/17 政治要聞 普丁痛失第55名空軍菁英 直升機遭飛彈炸成火球最後身影曝 19:492022/06/21 國際 憂陸關島殺手發威 衛星照曝美建天寧島備用軍機場 10:052022/06/17 軍事 高雄再增2處科技執法經過這裡要小心 6／29起正式取締 16:322022/06/21 社會 大陸國防部：已成功測試導彈攔截系統 11:212022/06/20 兩岸 29歲女酒駕撞斃交管工人 百萬BMW敞篷車全毀報銷 07:242022/06/21 社會 A-10恐逃不掉了 美終於讓「疣豬」退役 只為拯救這戰機 20:372022/06/17 軍事 高中特招29日起報名 7校共要招217個學生 09:472022/06/20 生活 高中特招生考試分發入學學科測驗 6／29-7／1日報名 15:122022/06/20 新消息 香港人身份認同創5年新低 18至29歲自稱「中國人」僅2％ 17:542022/06/21 兩岸 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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