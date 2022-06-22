雖然今年美股表現不佳，但巴菲特主持的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)卻在第一季逆勢買超美股410億美元，一反過去兩年賣超美股的作法，再次實踐「當別人恐懼時貪婪」的投資名言！永豐投信說明，巴菲特價值投資與紀律投資策略，創造優異長期績效，股神大膽進場，長線投資資金也低接湧入買盤，美股投資時機再度浮現！美股四大指數今早收盤均漲逾2個百分點，而台股掛牌的美股ETF今早漲幅，不及今早美股現貨收盤。

觀察美股在歷次危機期間的表現，除了次貸危機及隨後而來的金融風暴讓市場花較長時間來恢復元氣外，根據數據統計，通常美股在每次低點出現後約3個月到6個月，多半可以收復先前跌幅，1年後的平均漲幅更超過5成以上，由此便可看出危機入市理論並非毫無根據，股市在危機過後的強勁表現往往出乎大多數市場參與者的意料之外。

目前台股掛牌的美股ETF包括:永豐投信旗下永豐美國500大ETF (00858)，追蹤「STOXX美國500股票指數」投資，成分股涵蓋美國前500大市值、各產業當中具備領導地位的龍頭企業，即時反映美股大盤的表現。以及國泰北美科技(00770)、永豐美國科技(00886)、國泰美國道瓊+U(00668K)、富邦NASDAQ(00662)等。