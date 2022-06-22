不斷上漲的食品和能源價格，加劇了英國民眾的生活成本，英國5月通膨再飆高到9.1%，創近40年新高。

周二公布的官方數據顯示，英國5月的消費者物價指數(CPI)為年增9.1%，平於路透預期的增加9.1%，略高於4月的9%，並為自1989年有該數據紀錄以來最高水準。扣除能源、食品和菸酒的核心CPI為年增5.9%，低於路透預期的6%。

零售物價指數(RPI)則為年增11.7%。

就月增面向來看，5月CPI月增0.7%，略高於預期的0.6%，但遠低於4月的2.5%增幅，顯示通膨正在放緩。

5月通膨最大的推進力量來自於居家和家庭服務類，主要是電力、瓦斯和其它燃料的能源價格，以及運輸類(主要是汽油和二手車價)。

英國統計局也表示，食品和非酒精飲料價格的上漲，也大力的推升CPI的上揚。

英國能源監管單位在4月1日將能源價格上限提高了54%，以應付能源批發價格飆升的局面，其中也包括天然氣批發價格的創紀錄上漲。該機構還在定期審查當中，不排除再拉高價格上限。

最近一項調查顯示，有4分之1英國人已經開始縮減吃飯，通膨危機已經和食品危機混在一起。英國央行行長也將消費前景稱之為「末日」。