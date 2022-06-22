日經指數周三吐出早盤的上漲，收盤收低。儘管華爾街隔夜上漲，而對於經濟衰退的持續擔憂，美指期的表現也走低。

周三日經225指數收跌96.76點或0.37%，為26149.55點，早盤一度上漲0.82%，指數觸及近一周新高。東證一部指數跌3.55點或0.19%，為1852.65點。

日經今天守住2萬6000點心理關卡，在成份股中，有86檔上漲，131檔股票下跌。

美國那斯達指期跌1.2%，標普指期跌2.45%。

亞洲主要股市也下跌，包括恆生和中國藍籌的滬深指數都在下跌中。

市場人士表示，在看見美國通膨見頂之前，聯準會仍有激進升息的風險，引發市場對衰退的擔憂。

部分交易員也看見日本股市越來越依賴於從美國股市指數期貨中找尋交易線索。一家日本資產管理公司表示，「今天再一次看見美國指期疲軟的影響，導致日經出現波動」。

汽車股是今天的贏家，日圓降到近24年低價，提振了出口商的外匯收入。

豐田漲0.82%，日產漲2.24%，日產的夥伴三菱也大漲7.11%。

晶片設備商東京威力科創跌3.85%，報4.49萬日圓，成為日經下跌最大的拖累。