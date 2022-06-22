為了讓往來台南科學園區交通更順暢，穩定南科水力、電力供應，以及開發特定區，南科周邊重要聯外道路共有12件工程施工中，多處道路封閉改道、縮減路面，上班民眾怨聲載道，南科管理局表示，會加強與各單位連繫，即時反應路況，提早通知用路人，大家一起攜手度過交通黑暗期。

據南科彙整資料，南科園區北側有3件道路工程，包括銜接市道178線等特定區計畫道路，工程時間到2023年底；東側臨善化區有F、G特定區等工務局、地政局工程，還有自來水、電力工程，最快2024年1月完工。

最近常讓民眾抱怨的工程，則是南側的「台南山上淨水場下游送水管線」工程，為了增加南科用水，新增設直徑1200厘米輸水管線，3月初時於新港社大道與南科聯絡道叉路口施工時，造成大塞車，讓趕著上班的民眾苦不堪言。

此外，輸水管線近來已施作至新港社大道橋前，上橋前還有營建署路口改善工程，除了車道縮減，並規畫從庄內替代道路到民權路，再轉往紅橋下通行。新市社內里長陳烱昌表示，為了未來的方便，請民眾忍耐現在的不便，提早出門避開塞車，留意庄內行人安全，減慢車速。

至於南科聯絡道與新港社大道路口轉向工程，本周起進行高架橋梁基礎工程施工，南科聯絡道仍維持雙向通行，但23日起將分段縮減車道，工程為期16個月，市府也推出替代路線，設置導引牌面，並將配合車流流量，機動調整路口紅綠燈時制秒數。

新市區長譚乃澄表示，為有效解決南科聯絡道縮減路面造成塞車問題，將建議採用調撥車道方式，也將密切與工務局、交通局討論，找出最好方法。南科管理局表示，會請各單位及包商隨時反應路況，管理局會立即通知南科廠商窗口，通知從業人員及早因應。