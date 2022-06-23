台灣大（3045）23日召開股東會，董事長蔡明忠針對小股東提問為何原本擔任momo富邦媒（8454）董事長林啟峰「閃辭」？蔡明忠回應，林啟峰今年年紀達到退休，他是屆齡退休，並沒有所謂閃辭，而且退休是因為屆齡，不是辭任。

至於為什麼由他擔任momo富邦媒董事長？蔡明忠說，是因為台灣大哥大是momo富邦媒持股最大的股東，目前台灣大與momo富邦媒除了mo幣多合作以外，還有其它合作案正在進行，若兩家公司可以更緊密合作，就可以創造更大的ecosystem（生態圈），相信兩邊股東一定會更開心。

股東會後媒體聯訪時，蔡明忠進一步提到他心目中希望建構的mo幣生態圈遠景，是希望利用mo幣回饋電信用戶，用戶補貼未來儘量「俗擱大碗」多多利用mo幣，也讓mo幣變大發揮增值效果，最終當然希望mo幣自己可以成為一個生態圈，不只是台灣大、momo，甚至富邦集團其它關係企業以及富邦金控，大家都可以在mo幣生態圈繼續對客戶提供更有利更完善的服務。

蔡明忠強調，「我去接momo董事長，並不是『吃飽閒閒嘸代誌做』」，也不會耽誤他擔任台灣大哥大董事長職務。