全球加速升息打通膨巨獸，挪威銀（央）行（Norges Bank）也不缺席，23日宣布調高基準利率2碼，幅度比預期高出1倍，創20年來最大單次升幅，央行已預告8月會再升1碼。

挪威央行貨幣政策委員會周四決議，將活期存款利率從0.75％，調高2碼（50個基點）至1.25％，是2002年來最大升息幅度。

但央行3月時預測只會升到1％。接受《華爾街日報》訪調的分析師，也預期升幅僅1碼（25個基點）。

挪威央行總裁沃頓巴希（Ida Wolden Bache）聲明指出：「根據委員會目前對經濟展望及風險平衡的評估，8月極有可能將政策利率進一步調高到1.5％。」

她還提到：「現在加快升息腳步，可降低通膨盤旋高點的風險，避免往後必須猛然緊縮貨幣政策。」

《路透》在政策聲明宣布前調查20位經濟學家，其中14人預測挪威銀行升息1碼，僅6位認為升息2碼至1.25％的機率最大。

挪威央行預測到明年中，政策利率會升至3％。央行先前曾表示，明年底利率將調升到2.5％。

瑞典Nordea Markets首席分析師伊薩克森（Torbjoern Isaksson）推文指出：「這凸顯出央行抗通膨的壓力有多大。」

挪威央行同時下修挪威經濟預測，排除石油天然氣產出不計，今年經濟成長率估值，從3月預估的4.1％調降到3.5％。

至於今年的核心通膨率，由3個月前預估的2.5％上調為3.2％；明年估值也從2.4％調高到3.3％。挪威央行的核心通膨率目標設定在2％。

該央行表示，由於基礎通膨率（underlying inflation）超出預期，通膨明顯高於目標值。而薪資增幅及進口貨品通膨持續擴大下，可想而知通膨超標還將持續一段時間。

升息對抗COVID-19疫情與俄烏戰爭養大的通膨巨獸，已成了全球央行的共同課題，上周美國聯準會一口氣升息3碼，英國和瑞士央行也跟進調高利率。