工業電腦大廠樺漢(6414)周四舉辦2022年股東常會，由董事長朱復銓主持，全體股東出席率近六成，會中承認並通過2021年度營業報告書及合併財務報表等各項討論事項，以及2021年度盈餘分配案。

董事長朱復銓表示，IPC 3.0雲地整合、工業元宇宙技術服務等新商業模式正式啟航，樺漢積極整合三大事業以及合作夥伴的產品技術，並在業務開拓主軸上鎖定智慧城市、智慧製造、零售、金融、媒體娛樂五大市場，三股助力客戶，一企業雙轉型：數位轉型、綠色轉型；二雲軟硬整合：工業元宇宙、淨零元宇宙；三供應鏈重組：綠色供應鏈、製造與運營在地化等不同的需求，搶攻全球雲地整合、節能減耗、淨零碳排、ESG龐大市場商機，不僅創造集團與個體合計在手訂單金額從目前的逾新台幣1300億元進一步向上攀升、且整體訂單能見度可達2025年，亦提振樺漢個體營運持續成長，由於樺漢個體獲利表現即100%歸屬於母公司淨利，將對集團整體營運帶來正面的挹注。

樺漢指出，考量公司整體財務體質健全且資本公積充沛，通過配發每股7元現金股利(盈餘分配每股3元、資本公積發放每股4元)，股利配發率達50.32%，且創近三年現金配息最高。

此次股東會亦進行全面改選董事(含獨立董事)，依公司章程規定，票選出新董事(含獨立董事)之任期三年，自2022年6月23日至2025年6月22日。此外，今日股東會結束後旋即召開董事會，推舉朱復銓先生續任董事長一職。將秉持著一本初心，繼續肩負重擔、戰戰競競、迎向挑戰、開創新猷，共同與全體新董事成員持續戮力邁向IPC3.0雲地整合轉型升級，加速融合集團三大事業以及合作夥伴的產品技術、資源整合，同時借重新董事成員們專精於經營管理、財務金融等各領域，強化投資後的管理，以期集團策略效益逐步顯現，落實公司治理、帶領公司營運邁向下一個里程碑，並創造所有股東利益的最大化表現。