自29日起，上海市轄區內無中風險地區且近一周內無社會面疫情的街鎮，將有序放開餐飲堂食。分析人士指出，放開餐飲堂食，有利於推動人員流動與實體消費場景結合，推動餐飲等線下消費的加快修復。

中泰證券研究所政策組負責人楊暢對《證券日報》表示，伴隨著6月初上海解除全域靜態管理，經濟進入修復通道，以地鐵客運量為代表的人員流動逐步修復。開放餐飲堂食有利於進一步推動人員流動嚮往年同期水準回歸，加快經濟修復的斜率。

信達證券首席宏觀分析師解運亮表示，第1季住宿餐飲業增加值較去年同期下降0.3％，3月、4月餐飲收入下降16.4％、22.7％。受疫情影響，行業內企業面臨著極大挑戰，例如部分涉疫地區實施封控措施，餐廳暫停堂食或暫時停業。由此，住宿餐飲業的就業吸納能力不斷弱化。

在上海靜態管理期間，上海餐飲業堂食停擺了兩個月。6月初，雖然部分遠郊區域餐飲企業恢復堂食，但大部分餐飲企業仍受疫情影響暫停堂食，各家餐飲品牌紛紛線上上推出團購餐等活動。此番恢復堂食的政策出來後，上海餐飲企業將迫不及待準備迎接堂食的到來。