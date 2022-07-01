智邦(2345)旗下鈺登科技宣布，與工業局開放網路驗測平台合作，為工業局支持工研院在台成立的TIP(Telecom Infra Project) Community Lab，提供從雲到端的OpenWiFi解決方案環境，合力推動TIP OpenWiFi認證在台灣落地，加速台灣開放網路發展腳步。

鈺登與TIP長期合作推動OpenWiFi發展，為目前全球唯一提供最新版本OpenWiFi全棧解決方案的廠商，包含雲端控制器、Wi-Fi AP、以及Open API。過去一年，鈺登已協助超過10家ISP與MSP業者建立OpenWiFi環境、啟動商業化服務。而為加速OpenWiFi商業化，鈺登也對外開放自有OpenWiFi環境，為服務提供商、硬體廠商、軟體開發提供免費互通性測試服務。

在此次鈺登與工研院TIP Community Lab合作建置的OpenWiFi測試環境，包含支援OpenWiFi 2.4版本雲端管理控制器平台，可實現在同一個雲端控制平台下管理不同品牌OpenWiFi裝置，並提供多台最新TIP版本Wi-Fi 6企業級無線路由器，以建立終端測試環境。

台灣身為全球Wi-Fi最重要的設計生產基地，TIP OpenWiFi標準的推動，將會成為帶動台灣Wi-Fi上下游的重要契機，這其中包含晶片、設備、應用服務、電信網路服務商等，脫離過去單一供應商封閉環境限制，在OpenWiFi架構下，從雲端到終端、從硬體到軟體，快速推出創新應用服務。

經濟部工業局表示，台灣Wi-Fi每年均可創造高達上千億產值，全球市占率高達70%以上。為協助產業保持優勢，除掌握技術升級外，抓住開放架構的白牌化商機為另一產業發展動能。因此工業局適時導入國際級測試環境，協助網通廠開發OpenWiFi 相關產品。

鈺登科技副總經理許登泰表示，鈺登身為早期加入TIP參與推動開放網路技術的主要廠商，非常高興能夠與工研院合作，參與推動台灣區TIP Community Lab的OpenWiFi認證作業，也希望能夠藉此與更多廠商共同合作，擴大OpenWiFi共生體系。