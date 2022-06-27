Omicron亞型變異株BA.4、BA.5來勢洶洶，根據世界衛生組織（WHO）統計，目前國際間已有62國驗出，BA.5佔25％、BA.4佔9％。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前國際趨勢持續上升，但並沒有爆炸性增加情形，全球仍以BA.2為主流病毒。

目前國內累計126例BA.4、BA.5個案，皆為境外移入。羅一鈞說明，目前境外移入個案中，9成都屬於無症狀，而少數有症狀的個案中，以發燒、咳嗽、流鼻水為主，BA.4、BA.5的症狀未發現和之前的BA.1 BA.2有不同之處。

有民眾反映，回國後被通知自己確診，解隔離出關之後才得知是BA.5，家人因此被要求再做一次PCR。羅一鈞說明，因應國內驗出BA.4、BA.5境外移入個案，從首例開始，就請地方衛生局擴大監測，完成定序後再進行一次接觸者採檢，了解其傳播情形，目前皆未發現傳染至本土。

羅一鈞指出，目前針對BA.4、BA.5個案家人再度採檢，屬於擴大監測的一環，針對個案本身並不需要延長或重新隔離；但由於需要一些時間做基因定序，民眾可能在解隔之後才收到通知，但這也是為了讓個案家人放心，因此多做一次採檢。