受到日本主流病毒株正逐漸被置換成傳染力可能較強的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron亞型變異株BA.5等影響，日本47個都道府縣已有32個都府縣新增確診病例轉為增加。

日本朝日新聞報導，日本各地新增確診病例雖然從今年5月中旬開始減少，但目前正再度轉為增加。從最近一週平均新增染疫人數來看的話，截至6月30日止，日本47個都道府就有32個都府縣高於前一週，讓醫療量能同時受到中暑患者與染疫患者壓迫。

由於日本目前主流病毒株正逐漸被置換成BA.5，專家示警說，在大家放鬆自我克制的情況下，新增確診病例可能一口氣增加。

日本單週新增確診病例時隔約1個月在6月21日從減少轉為增加；到6月30日止，有8個縣最近一週單日平均新增確診病例數是前一週的逾1.5倍，而東京都與大阪府也以1.4倍持續增加。

感染再度擴大的主因之一就是BA.5擴散。從東京都健康安全研究中心所實施的PCR篩檢來看，到6月20日止的一週內，疑似BA.5的病例約占整體25.1%，跟前一週的13.6%相比幾乎倍增，顯示正逐漸取代目前主流病毒株BA.2。

日本國立傳染病研究所傳染病流行病學中心主任鈴木基說，雖然BA.5驗出的數量較少、不確定性高，但可以預想到7月下半月時，BA.5在全國驗出的占比將逾5成。

歐盟疾控中心（ECDC）指出，BA.5較BA.2更容易增加12%到13%的染疫人數，但沒有跡象顯示重症率較高。

跟日本狀況較相似的葡萄牙，今年5月境內主流病毒株從BA.2逐漸置換為BA.5時，單日新增確診病例從原本1萬例上下，一度增加到2萬7000例左右。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110703