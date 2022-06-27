經濟部今（27）日召開111年電價費率審議臨時會，審議會決定，住宅1000度以下、小商店及低壓用電、高壓以上的6類產業及高中以下學校不調整。但住宅用電超出1,000度的部分，電價將調漲9％；產業用電大戶，電價調漲15％。平均電價漲幅為8.4％，但基本民生用電不受影響。
經濟部指出，如以繳納電費試算，非夏月每期（兩個月）6592元、夏月7904元以下之家庭用戶，不受影響。
經濟部表示，上半年（4-9月）電價審議會，由於3月考量戰爭因素暫不決議，今天召開臨時會，並且做出決定。不調漲的有：住宅1,000度以下不調漲；小商店、小工廠等低壓用戶、以及高中以下學校的電費將不調漲；高壓、特高壓用戶中，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業不調漲；使用維生輔具的身障家庭則不漲。
調漲的用戶有：高壓和特高壓的產業用電大戶，電價調漲15％；住宅用電超出1,000度的部分，電價將調漲9％。
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