全球央行雖在聯準會帶頭下吹升息風，但有「央行的央行」之稱的國際清算銀行（BIS）警告，各國央行應加快升息腳步，以免1970年代的螺旋式通膨再現，但經濟恐仍難逃停滯性通膨。

BIS 26日在年度報告中示警，即便嚴重損及經濟成長，各國央行仍應大力升息，否則全球將重蹈1970年代螺旋式通膨的覆轍。然縱使這麼做，全球經濟仍躲不過低成長或負成長、高通膨的停滯性通膨（stagflation）。

BIS在報告中說：「漸進式調升政策利率，追不上通膨升幅，代表實質利率下降，這與控制通膨風險的必要性扞格不入。鑑於通膨壓力在過去一年爆開，實質政策利率須大幅走升以緩和需求。」

BIS將當前情況與1970年代做類比，當時也是實質政策利率墜入負值，這意味通膨飆升之際，央行還在刺激而非緩和經濟活動。

BIS報告寫道，「讓經濟微幅放緩可能還不夠，壓低通膨需要付很大的產出成本，正如1970年代「大通膨」（Great Inflation）之後所見。」

不過現今與1970年代還是有不同之處。BIS提到，近來大宗商品價格的漲幅相對較小，只是漲勢遍布各式貨品，何況目前為止商品供應維持地還不錯。

此外有別於1970年代的是，全球各大央行尚能保持獨立性，不受政府干預，且明定出2％通膨目標。美國尼克森總統為在1972年總統大選前維持低失業率，施壓時任聯準會主席的伯恩斯（Arthur Burns）暫緩升息。

即使如此BIS指出，過去12個月先進經濟體的實質利率走勢，與1970年代如出一轍。目前大多數先進經濟體的實質利率，與過去30年的歷史區間相比，低了1到6個百分點。

BIS總裁卡斯騰斯（Agustin Carstens）告訴記者，「在這個階段，說央行任務完成言之過早。」

本月稍早聯準會官員表示，預期明年政策利率會升至3.5％和4％之間，若通膨率重返2％目標，實質利率就會在正值，要是還在目前的水位徘徊則是負值。