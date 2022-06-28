在灣聲樂團後援會會長施振榮與其他企業界人士力挺下，共同集資3,000萬元發起成立灣聲國際藝術經紀公司，首任董事長由灣聲樂團音樂總監李哲藝出任。李哲藝上任後表示，將積極推動臺灣經典音樂普及化及國際化，並以社會企業的思維經營，改變藝文生態。

在來自施振榮、灣聲樂團發起人雷輝、黃少華、吳東亮等18位企業界人士跨界支持下，發起成立灣聲國際，將以社會企業的思維投入經營，並由李哲藝擔任首任董事長、黃少華擔任副董事長、郝旭烈擔任策略長，為共同的目標而努力。施振榮表示，灣聲國際的投資人都十分認同社會企業的經營模式，日後一旦公司有獲利大家也承諾將大部分盈餘繼續投入，以擴大影響力，來改變藝文生態。

李哲藝在上任後表示，灣聲國際的使命是「推動臺灣經典音樂的普及化及國際化」，希望讓世界各地都能聽到來自臺灣這塊土地上的音樂。此外，為了提供音樂家更好、更優質的就業以及演出環境，灣聲國際成立後將開始籌備灣聲樂團朝成為職業樂團的目標來努力，希望在2024年達到全職業化的目標，並讓灣聲樂團走向國際舞台。

灣聲國際也宣佈，繼打造灣聲新年音樂會這個成功的IP之後，明年也將打造新的IP，首度規劃舉辦「臺瘋」灣聲經典音樂會。灣聲國際表示，颱風是每年7～10月台灣特有的熱帶氣旋，灣聲以此發想規劃舉辦年中音樂會，強調擺脫古典制式，帶著一點叛逆的臺灣精神，要讓在地音樂國際化，讓大家都為臺灣音樂瘋狂，刮起一股臺灣旋風，引爆另一股「臺流」新風潮。

灣聲國際也宣布今年下半年將會在目前全臺灣最大、最先進的沈浸式埸館-(又又)融域AMBI SPACE ONE裡，帶來結合科技設計的全新沉浸式影音音樂會，跨越虛實，帶領觀眾從現實走到超現實的空間，也把臺灣經典音樂引進元宇宙世代。