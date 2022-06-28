萬海航運（2615）耕耘印度市場逾20年，總計有12條航線涵蓋印度東西南岸各大主要口岸。在第13屆東南印CEO論壇暨年度運輸及物流頒獎典禮上，頒給萬海今年印度-遠東區間年度最佳航商殊榮。
今年3月底，萬海開闢中國／越南／東印新航線後，進一步宣示萬海強化亞洲區間至東印航線佈局的決心。萬海表示，獲獎體現客戶對萬海的信心與肯定，日後將持續強化航線網絡，並深入印度拓展服務據點和市場廣度，強化服務品質與經營效能，滿足顧客運送需求。
萬海航運（2615）耕耘印度市場逾20年，總計有12條航線涵蓋印度東西南岸各大主要口岸。在第13屆東南印CEO論壇暨年度運輸及物流頒獎典禮上，頒給萬海今年印度-遠東區間年度最佳航商殊榮。
今年3月底，萬海開闢中國／越南／東印新航線後，進一步宣示萬海強化亞洲區間至東印航線佈局的決心。萬海表示，獲獎體現客戶對萬海的信心與肯定，日後將持續強化航線網絡，並深入印度拓展服務據點和市場廣度，強化服務品質與經營效能，滿足顧客運送需求。
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