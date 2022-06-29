專案小組查鋼鐵廠王姓夫妻詐貸案，在其住處找到一批槍械。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

台南鋼鐵伸線廠仙宗興業公司62歲董事長王俊雄涉嫌以買空賣空的方式，向銀行詐貸及詐欺上下游廠商，不法所得達7.47億元。橋頭地檢署於6月27日指揮警調搜索王董與配偶張翠娟的住處，還在「其他親友家」找到200件愛馬仕名牌包等精品、一批槍械與子彈。檢方訊後，向法院聲請羈押禁見二人獲准。這家廠商日前驚傳倒閉，積欠多家廠商20億元與員工薪資及資遣費。

專案小組調查，這家廠商隱瞞其已經沒有再實際經營與生產的事實，王董與配偶62歲張翠娟自2020年9 月起，佯以高於市價的價格向上游廠商購買盤元，或佯稱有多餘產能可代工生產線材等方式，向上游廠商騙得盤元變賣。

這對詐騙夫妻還另佯稱以低於市價的價格，欲販售線材給下游廠商，向下游廠商詐得貨款，初估此部分詐得金額達新台幣3億元以上。仙宗公司於2020年12 月間，假裝與某公司虛偽簽訂高達1億 3500萬元之盤元交易合約，藉此證明公司狀況良好，再以此合約分別向多家銀行聲請信用狀貸款，之後再以折讓及檢具不實商業發票，要求動撥貸款等為由，許多銀行不察上當。夫妻倆共詐得貸款達4億4700萬元以上。

專案小組發現王董與太太等人疑似有逃亡及將財產200件愛馬仕精品等隱匿的事實，於是在6月27日指揮法務部調查局高雄市調查處，及高雄市警局刑警大隊等單位，搜索王董與張翠娟的住處，當場查獲疑似具殺傷力槍枝及子彈，並逮捕被告王董，另傳喚張翠娟等8人到案。

此案經檢察官蘇恒毅、鄭子薇等人漏夜訊問後，認為王董除涉犯槍砲彈藥刀械管制條例非法持有具殺傷力槍、彈罪嫌，又與張翠娟（檢察官訊問後當場逮捕）共犯銀行法向銀行詐貸罪，及刑法3人以上共同犯詐欺取財罪等罪嫌重大，且均有串證及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。專案小組後續將擴大清查相關金流及其他共犯。