瑞典服飾品牌H&M股價29日提出30億瑞典克朗買回自家股票，公布Q2淨利因產品受歡迎和減少降價幅度而年增33％至36.8億克朗，高於市場預估30.9億克朗，銷售年增17％至545億克朗，雙重利多激勵股價盤中大漲5.6％報128.56克朗。