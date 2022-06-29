雙重利多激勵 H&M股價29日盤中大漲逾5％ 20:092022/06/29 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞典服飾品牌H&M股價29日提出30億瑞典克朗買回自家股票，公布Q2淨利因產品受歡迎和減少降價幅度而年增33％至36.8億克朗，高於市場預估30.9億克朗，銷售年增17％至545億克朗，雙重利多激勵股價盤中大漲5.6％報128.56克朗。 中國旺旺2021財年營收 攀高峰 第三季旺季落空 電子股填息走勢顛簸 受美股大漲激勵 恒指早盤飆逾500點 #億克朗 #雙重利多 #股價 #激勵 #日盤中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸市疲軟 耐吉營收受衝擊 04:102022/06/29 全球財經 股匯雙漲 貨櫃三雄齊拉漲停 04:102022/06/28 財經焦點 台積電拚短彈 外資攜手送暖 08:582022/06/27 財經 陽明除息 股東突破40萬新高 04:102022/06/27 財經要聞 綠電題材 上緯投控大亞閃亮 04:102022/06/27 證券．權證 貨櫃三雄漲跌互見 長榮逆勢揚帆邁向填息路 12:472022/06/29 財經 陽明續填息 長榮明除息今低檔爆量買盤承接 12:232022/06/28 財經 12檔上市股今除息 影響指數逾25點 04:102022/06/27 投資理財 港股情報－比亞迪 盤中股價創新高 04:102022/06/29 全球財經 Nike受中國市場影響 估本季營收將低於預期 00:112022/06/29 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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