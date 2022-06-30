桂盟(5306)今(30)日舉行股東會，電動自行車風潮興起、運動休閒用的中高階自行車需求仍在、歐美自行車零件補修市場持續看好，桂盟今年的產品組合將會比過去幾年更好，獲利可望更上層樓。

桂盟董事長吳盈進表示，公司三項策略加深在歐洲市場的布局，一是增購物流倉庫，提升歐洲地區的補修市場物流效率；二是與策略夥伴合作，共同於歐洲推進電動自行車零配件業務與服務網絡，未來也將會推廣至全球電動自行車；三是於歐陸新設各式自行車零配件銷售的服務據點，就地服務歐洲客戶即時需求。相信在這三支箭的帶動下，桂盟將會蛻變而出。

桂盟2021年度營收新台幣77.5億元，淨利20億元，EPS為15.94元，連續3年創下歷史新高。總經理吳瑞章對於今明年的營運也是信心滿滿。桂盟的競爭力是建構在有完整的產品線、多個生產基地與銷售服務據點可以提供客戶即時且完善的服務，加上深耕行業多年，非常清楚行業走向，可以精準的推出符合需求的各式產品，這也形成了與競爭對手的差距。

自行車行業因為新冠疫情而蓬勃發展，疫情之後，電動自行車將接棒引領自行車行業的發展，電動自行車將會是帶動自行車行業發展的最大動能，桂盟已做好準備，迎接自行車產業向上增長的大趨勢。