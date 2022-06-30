福邦證（6026）30日召開111年股東常會，通過每股配發現金股息1.28元，以及盈餘轉增資配發股票股利2元。

由於原董事長林火燈請辭，福邦於股東會後召開董事會，改選黃炳鈞為新任董事長。

黃炳鈞曾任櫃買中心副總經理、台灣期貨交易所總經理，新職自7月1日起生效。

福邦證券總經理林瑛明表示，福邦證券110年全年營收23.1億元，年增率217.27％，全年綜合利益達15.86億元，EPS 5元，為連續第十年獲利。

林瑛明表示，福邦去年全年IPO送件數5件，全市揚排名第二，SPO送件數15件，全市場排名第七，承銷金額66.49億元，市場排名也是第七，同時承銷業務獲頒110年證交所流通證券獎第二名、籌資金額第三名，IPO市值第三名；以及110年櫃買中心推薦輔導上櫃績效第二名。

林瑛明表示，受到疫情、烏俄戰爭、美國聯準會升息、去庫存等多重因素影響，整體市場前景不明朗。

近期全球股市動盪，造成有些公司上市櫃的進程觀望，因此，今年IPO送件目標原本訂為6件，目前看來，可能會有所延宕，惟估計至少仍可望有4件以上。

他認為，而全年獲利表現，部位管理至關重要，決勝點應該會落在第四季的表現上。

福邦證券子公司-福邦創投管顧公司募集10億元PE FUND，已於上半年募集完成，募集資金將用以投資六大核心戰略產業。