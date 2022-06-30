證交所30日公布本國上市公司去（110）年度非擔任主管職務之全時員工薪資中位數排行爆出大黑馬，由半導體業的晶豪科（3006）以433.3萬元奪下第一名，較109年的196.4萬元激增1.21倍，前十高有7家為半導體產業。

證交所統計，110年晶豪科及聯詠各以433.3萬年及401.8萬元拿下員工薪資中位數冠亞軍，其次才是IC設計龍頭聯發科，以399.2萬元緊跟在後，矽創、鴻準、長榮、瑞昱等都在300萬元以上，聯陽、致新及陽明約各在240～270萬元之間。

貨櫃三雄中，長榮及陽明都排名在前10高之列，萬海雖未擠上前10高，但排第11名成績斐然，與中鋼及凌通等都在200萬元以上。合計共有上述13家公司員工薪資中位數在200萬元之上，至於100萬人上則有167家。

證交所表示，期許上市公司於營運績效成長之際，亦應重視員工權益、增進基層員工薪資待遇、促進勞資雙贏，俾落實公司治理及企業社會責任。