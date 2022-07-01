大陸新華網1日報導，大陸國家主席習近平6月30日下午，在香港特別行政區行政長官林鄭月娥陪同下，來到香港科學園考察，與在港中國科學院院士、中國工程院院士和科研人員、青年創科企業代表交流。

香港科學園是香港最大的科技研發及企業孵化基地，目前擁有1100多家企業和1.7萬餘名創科從業者，吸引了眾多海內外知名科研機構和大學進駐設立實驗室。在科學園展廳，習近平聽取香港創新科技發展、深港創新科技發展互動、香港科學園發展等情況介紹，觀看香港代表性創科企業展示。

習近平指出，近年來，在大陸中央支持下，香港發揮自身優勢，在基礎研究、人才培養、創科產業發展等方面都取得了令人矚目的成績。特別行政區政府要把握時代發展大勢，把支持創新科技發展放在更加突出的位置，進一步發揮好科技創新的支撐和引領作用。

習近平來到香港神經退行性疾病中心，聽取中心研究團隊在阿茲海默症診斷治療等方面取得的成績，勉勵大家再接再厲，在攻堅克難中追求卓越，創造更多引領世界潮流的科技成果。

隨後，習近平同在港兩院院士、科研人員、青年創科企業代表交談。他強調，大陸國家高度重視科技創新工作，深入實施創新驅動發展戰略。已將支持香港建設國際創科中心納入十四五規畫，對香港有很高的期望。希望香港發揮自身優勢，彙聚全球創新資源，與粵港澳大灣區大陸城市珠聯璧合，強化產學研創新協同，著力建設全球科技創新高地。香港科技工作者是中國實施創新驅動發展戰略、建設創新型國家的一支重要力量。希望大家繼續弘揚愛國愛港傳統，堅定創新自信，瞄準世界科技前沿，積極對接大陸國家重大戰略需求，著力攻克關鍵核心技術，為把中國建設成為世界科技強國作出貢獻。

習近平指出，青年人是全社會最富有活力、最具有創造性的群體，也是推動創科發展的生力軍。要為青年鋪路搭橋，提供更大發展空間，支持青年在創新創業的奮鬥人生中出彩圓夢。