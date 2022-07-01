安徽泗縣疫情升溫持續波動，當地5天已累計本土新增感染案例超過130例。據安徽省衛健委消息，統計6月30日全天新增確診病例9例均在宿州市泗縣，並新增無症狀感染者98例包含淮北市濉溪縣3例與宿州市泗縣95例。同時宿州市泗縣已從29日下令封城。

同時江蘇也有多地出現關聯疫情，統計從6月26日到30日之間，在安徽宿州、合肥、淮北、蚌埠等地相繼發現本土新增病例，疫情波及宿州市泗縣，合肥瑤海區、蜀山區、肥西縣，淮北市濉溪縣和蚌埠市固鎮縣等4市6區（縣），且新發疫情或並不同源。。

根據第一財經報導，其中宿州市泗縣疫情正處於快速發展階段。當地新冠疫情防控應急指揮部要求從6月29日起，對全縣所有住宅社區、村（社區）實施封控管理，對所有人員實施核酸篩查，除核酸採樣外，所有人員必須「足不出戶，不出家門」，形同封城。

而在泗縣疫情發展同時也影響到了縣外和省外多地。由於宿州地處安徽最北部，位處蘇、魯、豫、皖四省交界。截至目前，江蘇徐州、無錫和南京都出現關聯疫情。