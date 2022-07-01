儘管研調機構預期第3季伺服器整機出貨可望季增，但供應鏈高庫存問題浮現，研調機構不排除後續可能有訂單調節，致使2022年伺服器出貨量略有下修，伺服器後市有疑慮，引發法人賣壓，PCB廠金像電(2368)及連接器廠嘉澤(3533)股價連兩天重挫收低，金像電更以跌停作收。

全球新冠肺炎疫情造成供應鏈瓶頸致使電子產業普遍存在長短料問題，伺服器端也受到短料供應有限影響，TrendForce日前發布報告指出，買方為達成生產目標，紛紛提高物料庫存以避免缺料造成整機無法出貨，促使無論大小規模的資料中心、OEM客戶亦或是ODM端加大訂單預估量，導致伺服器市場出現超額訂購的現象，雖然目前沒有觀察到北美四大CSP業者下調伺服器訂單的跡象，但不排除後續CSP業者出現訂單調節的可能性，從而使2022全年伺服器出貨量略有下修。

除整體市場隱含後續訂單調節隱憂，中國市場的伺服器需求更多了政策面的影響因素；TrendForce表示，自2021年中國政府對於能耗與互聯網業務政策執行下，中國大陸一線互聯網服務業者均開始調整2022年的伺服器拉貨力道；截至目前，Baidu、Alibaba與Tencent今年皆下調採購規模，其中Tencent下修最明顯，且後續BAT三大巨頭在未來的雲建置上將因此更為保留。

TrendForce認為，今年伺服器出貨量年成長率仍能達到約5%，反而是2023年將可能受到庫存調節與總體經濟下行影響，IT資本投入恐將放緩，成長幅度將不如過往兩年。

伺服器市場傳雜音，引發法人賣壓，投信連兩天減碼嘉澤(3533)，金像電也遭外資及投信同步減碼，兩家公司股價也連兩天重挫收低，嘉澤今天收盤股價創下2021年11月11日以來新低，面臨600元股價保衛戰，金像電則跌停作收，失守70元關卡，創下2021年11月1日以來新低。