香港新創公司生態圈蓬勃發展，多家企業躋身獨角獸（成立不到10年、估值逾10億美元）行列，甚至股票上市。然而，隨著資本市場震盪，不少公司在上市後股價大跌。其中，以診斷檢測公司Prenetics表現最慘淡，自赴美上市以來股價接近腰斬。

綜合港媒報導，Prenetics於2014年成立，其所研發的檢測產品可居家使用，而2020年新冠疫情在全球爆發，成為Prenetics的發展契機，該公司當時推出和牛津大學合作研發的病毒快速檢測系統，獲得新世界發展行政總裁鄭志剛青睞，並出手投資Prenetics。

Prenetics和鄭志剛私人持有的SPAC（特殊目的收購公司）Artisan Acquisition進行業務合併，於2022年5月18日登陸美股，成為首家在那斯達克交易所上市的香港獨角獸企業。不過，Prenetics於6月30日股價收跌2.42％至4.04美元，自上市以來累計大跌47.19％，市值蒸發6.9億美元，降至4.48億美元左右，失去獨角獸光環。

實際上，Prenetics上市首日股價就暴跌23.9％，收報7.65美元。當時，Prenetics行政總裁兼共同創辦人楊聖武表示，因應市況及考量到2021年9月進行交易時的價格，決定將額外股份贈送給投資者，投資者實際買進成本為每股7.72美元，與上市首日收盤價相比變化不大。然而，即使Prenetics投資者的實際成本較低，至今也產生近48％的帳面虧損。

另外，人工智慧概念股商湯科技由於遭到美國制裁，加上2021年業績大虧，在前景不明下，2022年6月30日閉鎖期到期後，賣壓湧現，當日盤中股價一度暴跌51％。儘管該公司高層自動做出延長禁售承諾，但商湯終場仍收跌46.8％至3.13港幣，自上市以來累計下跌24.21％。