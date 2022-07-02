為使縣市政府能更加靈活運用市地重畫後取得的抵費地，內政部6月27日起預告「平均地權條例施行細則」第84條及「市地重劃實施辦法」第54條修正草案，規畫修正放寬抵費地處分方式，除原有的公開標售外，亦得不待清償重畫負擔總費用，即以標租或招標設定地上權方式辦理，不僅可讓縣市政府穩定回收開發成本，同時可減少政府標售土地，而引發帶動地價上漲的質疑。

內政部說明，市地重畫屬自償性的開發方式，各縣市政府重畫後取得的抵費地，依現行規定，應優先以公開標售方式回收開發成本，在清償重畫負擔總費用後，才可以公開標租或招標設定地上權方式處分剩餘的抵費地。

不過，目前縣市政府於標售抵價地時，受到整體不動產市場價格上漲導致常以溢價標出，引發外界認為政府大面積標售土地，帶動地區地價上漲等質疑。

內政部表示，市地重畫目的主要為透過土地整體規畫開發，提供都市發展所需的公共設施或可建築用地，並讓民眾能享有更優質的居住環境。而抵費地若得以標租或設定地上權方式處分，同樣可以穩定收取權利金或租金償還重劃總費用，且政府亦可藉此方式引入策略性產業加速地區開發，或儲備留供未來重劃區發展需要，增加抵費地使用彈性。

內政部指出，這次修法是與縣市政府研商取得共識，未來完成修法放寬抵費地處分方式後，縣市政府將可以評估個別抵費地條件、重畫區發展需要或地區地價情形，更為彈性靈活決定以公開標售、標租或招標設定地上權方式處分抵費地。

本次修法草案，於6月27日起辦理預告20日(https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=133219&log=detailLog)，民眾對修法內容如有任何意見都可於預告期間提出，預告期滿後，內政部將進行檢討並儘速依法制程序完成修正發布，也盼地方政府未來能多加運用設定地上權或標租方式處分抵費地，以穩定回收重劃投入成本，避免政府公開標售抵費地，影響區域土地交易行情。