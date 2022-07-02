大陸第五屆國際進口博覽會籌備目前穩步推進，根據進博局副局長孫成海在第五屆進博會京津推介會上表示，目前企業展招展面積接近規劃面積的80％，已簽約的世界500強和行業龍頭企業達到260家。

大陸商務部副部長盛秋平線上出席1日活動並致詞時表示，五年來，進博會按照「辦出水準、辦出成效，越辦越好」的總要求，始終高舉開放旗幟，深化國際採購、投資促進、人文交流、開放合作四大平臺作用，推動大陸與世界市場相通。

他表示，要充分發揮進博會服務構建新發展格局效應，推動內外循環順暢連接，拉緊中外經濟聯繫紐帶，為各國企業提供更加廣闊的市場機遇。

孫成海說明，第五屆進博會將於今年11月5日至10日舉辦，目前各項籌備工作穩步推進。企業展招展面積接近規劃面積的80％，已簽約的世界500強和行業龍頭企業達到260家，新設農作物種業和人工智慧等專區，創新孵化專區繼續擴圍。

此外，屆時虹橋論壇將繼續發佈《世界開放報告2022》和世界開放指數。已有多國確認參加線上國家展。今年將在支持政策、交易採購、人文交流等方面積極採取務實舉措，努力實現第五屆進博會支援更有力、服務更優質、成效更顯著，讓各方更有獲得感。