繼台股本周大跌近千點後，美股周五半導體股跌勢慘重，費城半導體重挫逾3％，台積電ADR崩殺5.81％、收77美元，聯電ADR也跌3.25％；國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，通膨、升息兩大利空不變，系統性風險仍高，台積電股價不振，第3季台股指數恐怕會再創新低。

蔡明翰認為，科技股大幅修正，本益比大幅滑落，比較令人擔憂的是，原物料價格上漲，全球升息環境排擠消費支出，當科技業訂單、庫存面臨調漲，下半年獲利能力就可能受到衝擊，股價中長線表現將處於弱勢。

不過，台股短期跌勢大；蔡明翰建議，只要大盤止穩，科技股就有反彈機會，建議投資人先不要殺低，若科技股持股比例高，可利用跌深反彈的機會先做減碼，投資要掌握「少量投資、短線操作」八字口訣。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，經濟成長放緩，高通膨侵蝕消費能力，消費性電子率先從第2季開始需求轉弱，引發後續半導體出現庫存調整問題，預測企業第2季財報不如預期，第3季展望下修可能性上升；靜待7、8月科技業法說會後，面對第3季展望下調，若市場出現利空不跌的狀況，才為較明顯的止跌訊號。