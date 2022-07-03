當前全球目前正面臨著疫情、戰爭、經濟等諸多危機，韓國東亞研究所所長禹守根表示，中國已經成為名副其實的G2國家，國際社會更期待中國成為在國際社會上發揮更積極作用、作出更大貢獻的領導國家。他呼籲，中國應展現大國風範，輕鬆應對少數反華勢力的批評，以免淪為「五十步笑百步」的窘況。

禹守根在大陸「觀察者網」受訪指出，與其他西方國家相比，中國社會中確實存在著更多制約，但因此對中國持全面否定態度也是不正確的。正是因為中國政府擁有強大的力量，中國才能夠像今天這樣實現超高速發展。假若中國政府的力量弱小，無力保證社會穩定，民眾必須擁有槍支才能謀求自身安全，那今日的中國民眾就真的能夠確保自身安全了嗎？

他認為，即便是自由民主主義制度，也有美國式、英國式、法國式、日本式、印度式的差別，實際表現方式也會根據各國的情況而有所不同。也就是說，全世界任何地方都沒有一刀切的萬能政治體制。因此，各國都應該發展符合本國實際情況的政治制度。

禹守根稱，國際社會對中國的關注度與日俱增，中國的一舉一動都成為或將成為輿論關注的焦點。在此情況下，越來越多的國家對本國與中國的關係投入了更多關注。

禹守根強調，時與勢都站在中國一邊！近三十年，我曾在日本、美國、中國等國家留學，一直在海外生活，也常與全球各地的朋友交流溝通；中國啊！更放鬆一點吧！不要捲入立足之地越來越少的一部分反華勢力的陷阱之中，或是成為與其相似「以五十步笑百步」之人，應向國際社會全方位更加毅然決然地展現大國風範。

他還說，韓國有句俗語叫「庫房出人心」（相當於「倉廩足而知禮節」），意思是說人們只有在經濟上富足，內心才會變得充實。如果中國貧富差距縮小，社會也將變得更加安全穩定。同時，這不僅會進一步推動國內發展，還會提升該國國際形象，在處理對外關係方面有所幫助。

而談及中韓關係前景，禹守根坦言，一想到當前韓中關係，就聯想到的「好事多磨」這個詞。一直以來發展得十分順利的韓中關係陷入了好事多磨的境地，十分令人遺憾。 隨著韓國新政府上台，兩國關係的未來可謂是烏雲密布。很遺憾，未來一段時間，韓中關係將會走下坡路，直至韓國新政府認清現實。