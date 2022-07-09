世界特殊奧運中華台北代表隊選手選拔賽，自行車參賽選手帶著自己賽車報到。（謝明俊攝）

世界特殊奧運中華台北代表隊選手選拔賽，9日在國立苗栗特教學校舉行桌球及自行車賽事。（謝明俊攝）

世界特殊奧運目前是在鼓勵智能障礙學生們多投入運動。（謝明俊攝）

世界特殊奧運中華台北代表隊選手選拔賽開幕式，由特教選手迎會旗進場。（謝明俊攝）

世界特殊奧運中華台北代表隊選手選拔賽，選手舉聖火進場。（謝明俊攝）

世界特殊奧運中華台北代表隊選手選拔賽開幕式升起會旗。（謝明俊攝）

世界特殊奧運中華台北代表隊選手選拔賽，9日在國立苗栗特教學校舉行桌球及自行車賽事，中華台北特奧會理事長李錫津致詞。（謝明俊攝）

世界特殊奧運中華台北代表隊選手選拔賽，9日在國立苗栗特教學校舉行桌球及自行車賽事。（中華台北特奧會提供／謝明俊苗栗傳真）

2023年夏季世界特殊奧運將在德國柏林舉行，我國特殊奧委會將報名參加10項賽事，並從上周起，先後在全國5個賽站選拔出國家代表隊選手，第2站來到國立苗栗特教學校，9日開始進行桌球及自行車等2項賽事選拔，自行車賽將在苗栗市經國路上封路舉辦1公里競賽，將選出4名男女選手代表我國參賽。

9日一早，來自全國多所特教學校、特教班109名參賽選手，在老師的陪同下來到國立苗栗特教學校，將參加維期2天的賽事，桌球將進行雙打賽，選拔出男女各1隊共4位選手，自行車比賽將進行1公里計時賽，選拔出2男2女的特奧運動員，將在明年代表台灣參加德國柏林舉辦的夏季世界特奧運動會。

這次自行車比賽，賽程為1公里，將利用苗栗特教學校前方經國路封路舉辦，賽事規則為計時賽，再依各別成績分級比試。桌球賽則同為11分制，但考量選手們體力負荷，比賽局數較少，重點都是在於鼓勵特教學生們能多投入運動。

9日上午賽事展開前舉行簡短的開幕式，由特教選手們依照正式比賽開幕式，展演會旗進場、昇會旗、聖火進場及選手宣誓等程序，特教選手經過多次練習，完美地完成全部展演。

中華台北特奧會理事長李錫津表示，這次選拔的桌球與自行車2個項目，已在國內推展多年，上屆2019年在阿布達比舉辦的世界賽中，我們也曾參加這2項比賽，都有亮眼表現。特奧運動員參加這2項比賽，需要克服先天條件限制，在桌球方面，需要高度專注、反應靈敏、動作靈巧，也必須十分有耐心與毅力地完成每日上千顆球的單調練習，才能順利接發球與對打，而雙打更需要培養默契合作，才能彼此搭配幫補。在自行車方面，需要訓練平衡、體力與耐力，注意配速，專注終點，要想突破風阻，只有透過自己努力踩踏，才能換來前進的動力，這些運動技巧、能力與態度的養成，對特奧運動員來說，都十分不容易。

在這次選拔賽中，也同時辦理「特奧運動員健康計畫」，包括「健康聽力」與「健康提升」等2項篩檢。由科林國際助聽器公司的聽力師、關渡醫院與文山特教學校的營養師、文化大學保健營養學系的學生志工共同參與，為選手服務。