台北市長柯文哲任內最後一屆雙城論壇據傳將提前在19日以視訊方式在晶華酒店舉辦，議程僅半天，由雙方各發表一場永續環境保護演講、簽3項MOU（瞭解備忘錄）後閉幕，是歷年規模歷年最小。北市府發言人陳智菡表示，將在適當時間公布正式新聞稿。

據台北市政府官員透露，當天議程除上海方面有演講，台北部分由柯文哲致詞後，副市長彭振聲接續闡述市府淨零碳排作為與願景等環保議題，最後比照往年簽3項MOU，包含智慧交通、循環經濟及體育發展。這次雙城論壇規劃明顯較過去簡略，邀請出席貴賓預期比去年少，議程僅一個上午，核心理念仍是保持兩岸對話管道。

雙城論壇2010年從前台北市長郝龍斌任內開始，每年由台北、上海輪流主辦，因COVID-19影響，2020年起改視訊辦理，逐漸縮減規模。今年輪台北主辦，但台北市議會曾決議，如果中國人民解放軍機、艦在論壇舉辦前持續擾台，北市府不得動支近新台幣140萬元預算。

北市府表定8月舉辦雙城論壇，但台北市副市長蔡炳坤突然病倒，原由業務轉移至副市長黃珊珊、彭振聲及秘書長陳志銘等承擔，為避免擠壓到8月台北城市博覽的業務量，緊急決定以縮小規模方式讓論壇提前到19日登場。北市府發言人陳智菡表示，相關規劃將在適當時間公布。