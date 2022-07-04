搶搭暑假觀光旅遊潮，台南市經濟發展局與台南觀光工廠串連台南各大商圈、古蹟、博物館等知名景點，與燦星旅遊合作共同推出「探尋古都風情」、「熱蘭遮城巡禮」、「自然生態體驗趣」、「樂學科普藝文」、「乘風破浪逍遙遊」5大觀光工廠主題小旅行，每場行程時間皆為2天1夜，從歷史人文探索、科學互動體驗或是漫步自然生態等主題應有盡有。

台南市長黃偉哲說，台南建城近400年，擁有豐厚的文化歷史及觀光景點，特別是觀光工廠數量更是全國第一，每年都是親子旅遊的首選地點，觀光工廠深具育樂性及教育性，同時擁有多元的DIY互動體驗，讓小朋友在玩樂中也能學習到各項知識及豐富感官體驗，這次推出5條主題旅行，就是希望在暑假期間邀請全台民眾化身為小小旅行者，一同來台南走遍大街小巷，深度體驗府城古都的魅力，絕對會帶給民眾一個精采難忘的暑假。

台南市經發局陳凱凌局長表示，近年來推出的「觀光工廠嘉年華」活動亦受到民眾熱烈支持，今年預計下半年將接連辦理2場次的嘉年華活動，包含健走、觀光工廠好物市集、音樂饗宴及親子表演等精彩內容，歡迎民眾一同來共襄盛舉。另外亦提醒前往遊玩的民眾，目前疫情仍持續延燒，務必依規定配戴口罩並配合各項防疫措施，觀光工廠亦會加強館內清潔消毒，並於入口處設體溫量測及噴霧式酒精，請民眾安心遊玩。(品觀點記者張雅雲/台南報導)