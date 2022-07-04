【全程影音】批3＋4防疫指引配套不足 國民黨團：侵害人民投票權 @中時新聞網 ​

疫情指揮中心公布入境防疫「3＋4」防疫指引，被國民黨立委質疑配套不足，會侵害人民投票權。國民黨立委質疑有政治考量，為何每周僅開放2.5萬人入境？為何本國籍與外國籍入境共用2.5萬人數額？所謂「2.5萬人為原則」的原則是什麼？例外又是什麼？指揮中心入境總量管制必須排除本國籍，否則將會侵害旅居海外國人《憲法》所賦予的投票權。

國民黨團總召曾銘宗指出，中央疫情指揮中心在6月11日公布新的「3＋4」防疫指引，其中爭議最大的是入境人數的總量管制「初期以每週2.5萬人次為原則」。所謂的「初期」是多久？到底要實施1個月？還是2個月？必須提前讓旅居國外的國人知道。

曾銘宗也質疑，關於海外國人年底投票問題，顯然指揮中心並沒有納入《戶籍法》第16條第3項和《公職人員選舉罷免法》第15條第1 項有時間限制上的考量。高度懷疑制定2.5萬人限額，是民進黨的選舉策略，故意讓旅居國外30萬國人無法在7月26日返國辦理遷入，無法在11月26日投票，傷害《憲法》保障國人參與選舉的權利，國民黨團給予最嚴厲的譴責。

副書記長謝衣鳯表示，疫情爆發這2年來，有30萬國人因為遷徒、旅運的不便，造成無法回國被註銷戶籍。這波疫情是由本土病例所引起，此外，居家照顧者占96.84％，住在加強型檢疫旅館、檢疫所占1.05％，住院者占2.11％，這代表集中醫療院所和加強型檢疫所的醫療能量都在50％以上，那麼為什麼國人無法受到《憲法》保障，受限每日入境2.5萬人？

醫師公會全聯會前秘書長蔡明忠醫師表示，此波疫情99.8％都來自於本土病例，相對於國外疫情，台灣晚了半年到9個月，當國外都已經開放邊境的情況下，為什麼蔡政府還在思考、侷限在邊境管制？

蔡明忠指出，國外邊境已經解禁，經濟開始復甦，台灣此刻卻慌了手腳，人民返國權益受到影響。台灣醫療沒有這麼糟糕，但是死亡率高達萬分之16，到底哪裡出問題？國人對於政府的不當政策如果繼續沉默，未來將走向萬劫不復的地步。